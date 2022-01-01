Virksomhedskatalog
Tempus Lønninger

Tempuss løninterval spænder fra $29,108 i total kompensation årligt for en Administrativ assistent i den nedre ende til $256,275 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Tempus. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Software Engineering Leder
Median $185K

Produktchef
Median $152K
Administrativ assistent
$29.1K
Forretningsanalytiker
$68.6K
Kundeservice
$56.8K
Kundesucces
$69.7K
Dataanalytiker
$79.6K
Programleder
$84.6K
Salg
$256K
Cybersikkerhedsanalytiker
$140K
Teknisk forfatter
$76.4K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Tempus er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stillede spørgsmål

