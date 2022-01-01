Virksomhedsoversigt
TDK
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

TDK Lønninger

TDK's løn spænder fra $15,672 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in India i den lave ende til $256,275 for en Materialeingeniør in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TDK. Sidst opdateret: 9/20/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Hardware Ingeniør
Median $156K

ASIC Ingeniør

Software Ingeniør
Median $166K

Maskinlæringsindgeniør

Maskiningeniør
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$15.7K
IT-teknolog
$122K
Materialeingeniør
$256K
Produktdesigner
$88.5K
Produktleder
$106K
Projektleder
$56.4K
Teknisk Programleder
$218K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at TDK is Materialeingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDK is $138,853.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for TDK

Relaterede virksomheder

  • Sony
  • KKR & Co
  • Moelis & Company
  • Visa
  • LendingClub
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer