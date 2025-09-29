Produktleder kompensation in India hos Swiggy spænder fra ₹46K pr. year for L6 til ₹125K pr. year for L11. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹96.1K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Swiggy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/29/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
