Squarespace Lønninger

Squarespace's løn spænder fra $59,900 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $478,333 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Squarespace . Sidst opdateret: 11/30/2025