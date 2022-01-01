Squarespace Lønninger

Virksomhedsoversigt
Squarespace's løn spænder fra $59,900 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $478,333 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Squarespace. Sidst opdateret: 11/30/2025

Softwareingeniør
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Softwareingeniørmanager
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktmanager
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Produktdesigner
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Dataanalytiker
L3 $155K
L4 $200K
Dataanalytiker
Median $135K
Finansanalytiker
Median $190K
Marketing
Median $164K
Rekrutterer
Median $150K
UX-forsker
Median $151K
Administrativ assistent
$79.6K
Forretningsdriftmanager
$274K
Forretningsanalytiker
$118K
Kundeservice
Median $59.9K
Data Science Manager
$224K
Human Resources
$141K
Informationsteknolog (IT)
$191K
Teknisk programmanager
Median $202K
Optjeningsplan

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Squarespace er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (30.00% årligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (30.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Squarespace er Softwareingeniørmanager at the L7 level med en årlig samlet kompensation på $478,333. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Squarespace er $195,822.

