Snowflake Lønninger

Snowflake's løn spænder fra $37,476 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $979,200 for en Data Science Manager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Snowflake. Sidst opdateret: 11/17/2025

Softwareingeniør
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Salg
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Salgsudviklings Repræsentant

Account Executive

Løsningsarkitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Dataarkitekt

Cloud Sikkerhed Arkitekt

Produktmanager
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Softwareingeniørmanager
M3 $616K
M4 $769K
Salgsingeniør
IC3 $303K
IC4 $297K
Teknisk programmanager
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Dataanalytiker
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktdesigner
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX Designer

Finansanalytiker
Median $118K
Human Resources
Median $185K
Rekrutterer
Median $170K

Sourcer

Bogholder
Median $226K

Teknisk Bogholder

Forretningsanalytiker
Median $155K
Informationsteknolog (IT)
Median $256K
Juridisk
Median $210K
Projektmanager
Median $300K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $105K
Programmanager
Median $240K
Forretningsdrift
$370K
Forretningsdriftmanager
$784K
Forretningsudvikling
$289K
Kundeservice
$37.5K
Dataanalytiker
$210K
Data Science Manager
$979K
Grafisk designer
$623K
Marketing
$174K
Marketingoperationer
$121K
Medarbejderoperationer
$194K
Omsætningsoperationer
$480K
Teknisk kundemanager
$134K
Teknisk forfatter
$303K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snowflake er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Snowflake er Data Science Manager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $979,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Snowflake er $290,692.

