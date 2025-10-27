Den gennemsnitlige Programmanager samlede kompensation in United States hos Sleep Number spænder fra $123K til $172K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sleep Number's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Hos Sleep Number er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)