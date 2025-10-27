Virksomhedsoversigt
Sleep Number
Sleep Number Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in United States hos Sleep Number spænder fra $100K til $140K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sleep Number's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$109K - $126K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$100K$109K$126K$140K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Sleep Number er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (33.00% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Sleep Number in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $140,420. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sleep Number for Produktmanager rollen in United States er $100,300.

