Virksomhedsoversigt
S&P Global
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

S&P Global Lønninger

S&P Global's løn spænder fra $4,029 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations i den lave ende til $335,168 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos S&P Global. Sidst opdateret: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktleder
Median $89.4K
Software Engineering Leder
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dataanalytiker
Median $12K
Data Scientist
Median $160K
Forretningsanalytiker
Median $170K
Løsningsarkitekt
Median $205K

Data Architect

Revisor
$111K
Forretningsdrift
$124K
Virksomhedsudvikling
$335K
Kundesucces
$89.6K
Data Science Leder
$53.8K
Finansanalytiker
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Ledelseskonsulent
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketing Operations
$4K
Produktdesigner
$104K
Programleder
$52.8K
Projektleder
$55K
Salg
$270K
Salgsingeniør
$109K
Teknisk Programleder
$155K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos S&P Global er Virksomhedsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $335,168. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos S&P Global er $89,550.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for S&P Global

Relaterede virksomheder

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer