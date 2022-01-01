Virksomhedsoversigt
Roper Technologies
Roper Technologies Lønninger

Roper Technologies's løn spænder fra $2,902 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $149,250 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Roper Technologies. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$63.3K
Kundeservice
$2.9K
Data Scientist
$124K

Produktdesigner
$80.4K
Software Ingeniør
$122K
Løsningsarkitekt
$149K
OSS

El rol amb millor retribució reportat a Roper Technologies és Løsningsarkitekt at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $149,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Roper Technologies és $101,400.

