Replicated
Replicated Lønninger

Replicated's løn spænder fra $170,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $245,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Replicated. Sidst opdateret: 10/24/2025

Software Ingeniør
Median $170K
Salgsingeniør
$216K
Software Engineering Leder
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Replicated er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (1.04% pr. periode)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (1.04% pr. periode)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (1.04% pr. periode)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Replicated er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $245,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Replicated er $215,761.

