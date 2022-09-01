Virksomhedsoversigt
Redpanda Data Lønninger

Redpanda Data's løn spænder fra $119,400 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $281,520 for en Salgsingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Redpanda Data. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $200K
Marketing
$119K
Produktleder
$264K

Salgsingeniør
$282K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Redpanda Data er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Redpanda Data er Salgsingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $281,520. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Redpanda Data er $232,086.

