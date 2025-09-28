Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United States hos realtor.com udgør i alt $179K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for realtor.com's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Total per år
$179K
Niveau
hidden
Grundløn
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.2K
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos realtor.com?

$160K

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos realtor.com in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $220,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos realtor.com for Produktdesigner rollen in United States er $171,400.

