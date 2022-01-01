Virksomhedsoversigt
Qualia
Qualia Lønninger

Qualia's løn spænder fra $55,275 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $256,959 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Qualia. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $170K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $200K
Kundeservice
$55.3K

Data Scientist
$118K
Marketing
$102K
Rekrutterer
Median $155K
Salg
$85.4K
Software Engineering Leder
$257K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Qualia er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

