OneTrust Lønninger

OneTrust's løn spænder fra $11,914 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $323,000 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos OneTrust. Sidst opdateret: 11/28/2025

Softwareingeniør
Median $190K
Softwareingeniørmanager
Median $323K
Produktdesigner
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Bogholder
$69.7K
Virksomhedsudvikling
$232K
Kundeservice
$117K
Kundesucces
$62.5K
Informationsteknolog (IT)
$72.9K
Ledelseskonsulent
$63.2K
Marketing
$224K
Marketingoperationer
$90.5K
Projektmanager
Median $135K
Rekrutterer
$11.9K
Salg
$159K
Salgsingeniør
$121K
Teknisk kundemanager
$97.5K
Teknisk programmanager
$112K
Venturekapitalist
$62.3K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos OneTrust er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Den højest betalte rolle rapporteret hos OneTrust er Softwareingeniørmanager med en årlig samlet kompensation på $323,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos OneTrust er $106,218.

