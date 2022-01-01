Virksomhedsoversigt
Notion
Notion Lønninger

Notion's løn spænder fra $69,964 i samlet kompensation om året for en Human Resources in India i den lave ende til $531,500 for en Software Ingeniør in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Notion. Sidst opdateret: 10/23/2025

Software Ingeniør
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
Median $186K
Produktdesigner
Median $440K

Produktleder
Median $395K
Salg
Median $230K
Revisor
$90.5K
Forretningsdriftsleder
$226K
Forretningsanalytiker
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Human Resources
$70K
Marketing
$175K
Programleder
$187K
Rekrutterer
$209K
Software Engineering Leder
$128K
Samlede Belønninger
$186K
UX Researcher
$170K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Notion er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

10 years post-termination exercise window.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Notion er Software Ingeniør at the L4 level med en årlig samlet kompensation på $531,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Notion er $202,475.

