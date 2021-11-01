Virksomhedsoversigt
Northern Trust
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Northern Trust Lønninger

Northern Trust's løn spænder fra $46,672 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $255,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Northern Trust. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $148K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $78K
Produktleder
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
IT-teknolog
Median $46.7K
Løsningsarkitekt
Median $238K
Finansanalytiker
Median $123K
Software Engineering Leder
Median $255K
Revisor
$107K
Administrativ Assistent
$63.7K
Kundeservice
$79.6K
Dataanalytiker
$81.4K
Data Scientist
$94.5K
Human Resources
$86.2K
Investeringsrådgiver
$86.2K
Produktdesigner
$139K
Rekrutterer
$131K
Cybersikkerhedsanalytiker
$109K
Teknisk Programleder
$240K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Northern Trust er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $255,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Northern Trust er $108,206.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Northern Trust

Relaterede virksomheder

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • AIG
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer