Meijer Lønninger

Meijers løninterval spænder fra $100,500 i total kompensation årligt for en Forretningsdrift i den nedre ende til $180,900 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Meijer. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Datascientist
Median $127K
Softwareingeniør
Median $106K
Forretningsdrift
$101K

Dataanalytiker
$132K
Produktdesigner
$123K
Produktchef
$147K
Software Engineering Leder
$173K
Løsningsarkitekt
$181K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Meijer is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Meijer is $129,169.

