Medable
Medable Lønninger

Medable's løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $333,660 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Medable. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Teknisk Programleder
Median $120K
Finansanalytiker
$125K
Produktdesigner
$294K

Produktleder
$80.4K
Software Ingeniør
$128K
Software Engineering Leder
$334K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Medable er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $333,660. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Medable er $126,898.

Andre ressourcer