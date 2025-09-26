Virksomhedsoversigt
Jaguar Land Rover
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

Jaguar Land Rover Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in United Kingdom hos Jaguar Land Rover udgør i alt £41.8K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Jaguar Land Rover's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total per år
£41.8K
Niveau
L2
Grundløn
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£1.9K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Jaguar Land Rover?

£122K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.8K+ (nogle gange £228K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Jaguar Land Rover in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £77,314. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Jaguar Land Rover for Software Ingeniør rollen in United Kingdom er £40,209.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Jaguar Land Rover

Relaterede virksomheder

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer