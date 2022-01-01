Virksomhedskatalog
iRhythm
iRhythm Lønninger

iRhythms løninterval spænder fra $124,375 i total kompensation årligt for en Marketing-drift i den nedre ende til $357,700 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos iRhythm. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $211K
Forretningsanalytiker
$154K
Hardwareingeniør
$179K

Marketing-drift
$124K
Produktchef
$266K
Salg
$199K
Software Engineering Leder
$358K
UX-forsker
$153K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos iRhythm er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den högst betalande rollen som rapporterats på iRhythm är Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $357,700. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på iRhythm är $188,876.

