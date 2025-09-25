Virksomhedsoversigt
Instacart
Instacart Teknisk Programleder Lønninger

Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$113K - CA$137K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

CA$226K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Andre ressourcer