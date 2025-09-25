Software Engineering Leder kompensation in United States hos Instacart spænder fra $388K pr. year for Software Engineering Manager til $618K pr. year for Director. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $394K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:
50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)
50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)