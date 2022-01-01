Virksomhedskatalog
Infostretch
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Infostretch Lønninger

Infostretchs løninterval spænder fra $118,000 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $169,150 for en Produktdesign Manager i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Infostretch. Sidst opdateret: 8/11/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $118K
IT-specialist
$136K
Produktdesign Manager
$169K

Ofte stillede spørgsmål

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Infostretch je Produktdesign Manager at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $169,150. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Infostretch je $135,675.

