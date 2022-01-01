Virksomhedsoversigt
iManage
iManage Lønninger

iManage's løn spænder fra $121,390 i samlet kompensation om året for en Information Technologist (IT) i den lave ende til $426,629 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos iManage. Sidst opdateret: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Ingeniør
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Produktleder
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Kundeservice
$139K
Data Scientist
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Salg
$427K
Software Engineering Leder
$129K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos iManage er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $426,629. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos iManage er $129,551.

