Virksomhedsoversigt
iCIMS
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

iCIMS Lønninger

iCIMS's løn spænder fra $79,600 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $178,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos iCIMS. Sidst opdateret: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $110K
Software Engineering Leder
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Data Scientist
$102K
Produktleder
$130K
Rekrutterer
$79.6K
Teknisk Programleder
$153K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos iCIMS er Software Ingeniør at the Principal Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $178,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos iCIMS er $124,950.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for iCIMS

Relaterede virksomheder

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer