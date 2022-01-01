Virksomhedsoversigt
Farfetch
Farfetch Lønninger

Farfetch's løn spænder fra $22,689 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter in Portugal i den lave ende til $198,900 for en Data Scientist in United Kingdom i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Farfetch. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Software Ingeniør
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktleder
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Dataanalytiker
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Projektleder
Median $39.9K
Software Engineering Leder
Median $69.8K
Forretningsanalytiker
$111K
Tekstforfatter
$22.7K
Kundeservice
$75.4K
Data Science Leder
$77.9K
Data Scientist
$199K
Finansanalytiker
$54.2K
Human Resources
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Rekrutterer
$85.4K
Løsningsarkitekt
$79.4K
UX Researcher
$47.9K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Farfetch er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Farfetch er Data Scientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $198,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Farfetch er $54,174.

