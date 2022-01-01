Farfetch Lønninger

Farfetch's løn spænder fra $22,689 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter in Portugal i den lave ende til $198,900 for en Data Scientist in United Kingdom i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Farfetch . Sidst opdateret: 10/9/2025