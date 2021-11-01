Virksomhedskatalog
Exact Sciences
Exact Sciences Lønninger

Exact Sciencess løninterval spænder fra $108,455 i total kompensation årligt for en Forretningsdrift i den nedre ende til $353,760 for en Juridisk i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Exact Sciences. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $115K

Fuld stakk softwareingeniør

Biomedicinsk ingeniør
$171K
Forretningsdrift
$108K

Forretningsanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$149K
Datascientist
$141K
IT-specialist
$150K
Juridisk
$354K
Produktdesigner
$132K
Produktchef
$241K
Projektleder
$175K
Salg
$196K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Exact Sciences is Juridisk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

