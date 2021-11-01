Virksomhedsoversigt
Epsilon
Epsilon Lønninger

Epsilon's løn spænder fra $5,020 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $224,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Epsilon. Sidst opdateret: 11/23/2025

Softwareingeniør
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $13.9K
Produktmanager
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Forretningsanalytiker
Median $90K
Dataanalytiker
Median $80K
Salg
Median $224K
Softwareingeniørmanager
Median $150K
Marketing
Median $175K
Marketingoperationer
Median $58K
Administrativ assistent
$62.1K
Forretningsdrift
$167K
Forretningsdriftmanager
$30.5K
Informationsteknolog (IT)
$57.1K
Ledelseskonsulent
$189K
Produktdesigner
Median $63.5K
Produktdesignmanager
$143K
Projektmanager
$28.8K
Rekrutterer
$5K
Løsningsarkitekt
$137K

Dataarkitekt

Teknisk programmanager
$112K
Venturekapitalist
$166K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Epsilon er Salg med en årlig samlet kompensation på $224,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Epsilon er $111,943.

