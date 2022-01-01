Virksomhedskatalog
Drizly
Drizly Lønninger

Drizlys løninterval spænder fra $132,660 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $351,750 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Drizly. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $170K
Produktchef
Median $225K
Software Engineering Leder
Median $261K

Data Science Leder
$352K
Datascientist
$133K
Marketing-drift
$246K
Produktdesigner
$162K
Salg
$234K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Drizly er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $351,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Drizly er $229,413.

