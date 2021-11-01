DPR Construction Lønninger

Virksomhedskatalog
DPR Constructions løninterval spænder fra $113,430 i total kompensation årligt for en Salgsingeniør i den nedre ende til $183,600 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos DPR Construction. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Projektleder
Median $156K
Civilingeniør
Median $114K

Bygningsingeniør

Forretningsanalytiker
$171K

Dataanalytiker
$117K
Produktchef
$184K
Programleder
$168K
Salgsingeniør
$113K
Teknisk programleder
$131K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at DPR Construction is Produktchef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DPR Construction is $143,371.

