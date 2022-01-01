Virksomhedskatalog
Doximity
Doximity Lønninger

Doximitys løninterval spænder fra $120,000 i total kompensation årligt for en Marketing i den nedre ende til $299,000 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Doximity. Sidst opdateret: 8/18/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $210K

Fuld stakk softwareingeniør

Marketing
Median $120K
Produktchef
Median $299K

Datascientist
Median $125K
Forretningsudvikling
$124K
Dataanalytiker
$219K
Produktdesigner
$225K
Salg
$225K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Doximity er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Doximity er Produktchef med en årlig samlet kompensation på $299,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Doximity er $214,550.

Andre ressourcer