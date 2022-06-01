Virksomhedskatalog
Dollar Tree
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Dollar Tree Lønninger

Dollar Trees løninterval spænder fra $59,700 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $211,050 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dollar Tree. Sidst opdateret: 8/17/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Revisor
$59.7K
Kundeservice
$66.1K
Produktchef
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rekrutteringskonsulent
$122K
Løsningsarkitekt
$204K
Venturekapitalist
$71K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Највише плаћена улога пријављена у Dollar Tree је Produktchef at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $211,050. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dollar Tree је $96,324.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Dollar Tree

Relaterede virksomheder

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Tesla
  • Apple
  • Roblox
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer