Virksomhedsoversigt
Databricks
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsdriftmanager

  • Alle Forretningsdriftmanager Lønninger

Databricks Forretningsdriftmanager Lønninger

Forretningsdriftmanager kompensation hos Databricks udgør i alt $235K pr. year for L6. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Databricks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$196K - $237K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$181K$196K$237K$252K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Forretningsdriftmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdriftmanager hos Databricks ligger på en årlig samlet kompensation på $252,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Databricks for Forretningsdriftmanager rollen er $180,525.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Databricks

Relaterede virksomheder

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer