D2L Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Canada hos D2L spænder fra CA$71.7K pr. year for L1 til CA$143K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$97.8K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for D2L's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
Software Developer I(Entry Level)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos D2L in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$143,131. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos D2L for Full-Stack Softwareingeniør rollen in Canada er CA$94,137.

