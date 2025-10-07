Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Canada hos D2L spænder fra CA$71.7K pr. year for L1 til CA$143K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$97.8K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for D2L's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
