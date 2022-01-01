Virksomhedskatalog
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Lønninger

Cambium Learning Groups løninterval spænder fra $50,250 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $159,120 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Cambium Learning Group. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $146K
Datascientist
$111K
HR
$50.3K

Produktchef
$159K
Teknisk programleder
$121K
Teknisk forfatter
$63.7K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Cambium Learning Group er Produktchef at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $159,120. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Cambium Learning Group er $115,545.

