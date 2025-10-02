Virksomhedsoversigt
CrowdStrike
  • Lønninger
  • Cybersecurity Analyst
  • Analyst I

Cybersecurity Analyst Niveau

Analyst I

Niveauer hos CrowdStrike

  1. Analyst I
  2. Analyst II
  3. Analyst III
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
£94,914
Grundløn
£76,892
Aktietildeling ()
£12,602
Bonus
£5,420

£160K

Seneste Lønoplysninger
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Andre ressourcer