Continental
Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in India hos Continental udgør i alt ₹2.8M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Continental's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹2.8M
Niveau
L2
Grundløn
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
7 År
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Continental in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,852,770. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Continental for Dataanalytiker rollen in India er ₹1,802,692.

