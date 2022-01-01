Virksomhedskatalog
Clearco Lønninger

Clearcos løninterval spænder fra $77,472 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $188,187 for en Marketing i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Clearco. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $133K
Datascientist
$104K
Marketing
$188K

Produktchef
$146K
Rekrutteringskonsulent
$95K
Salg
$77.5K
Software Engineering Leder
Median $176K
Ofte stillede spørgsmål

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Clearco je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $188,187. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Clearco je $132,641.

