Celigo
Celigo Lønninger

Celigo's løn spænder fra $22,783 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations i den lave ende til $207,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Celigo. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $29.5K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $207K
Forretningsudvikling
$73.6K

Kundesucces
$98.3K
Ledelseskonsulent
$122K
Marketing
$201K
Marketing Operations
$22.8K
Produktdesigner
$62.1K
Løsningsarkitekt
$59.3K
Teknisk Programleder
$98K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Celigo er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $207,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Celigo er $85,815.

Andre ressourcer