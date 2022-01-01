Virksomhedsoversigt
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Lønninger

Blue Cross Blue Shield Association's løn spænder fra $54,270 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $265,320 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Blue Cross Blue Shield Association. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $107K

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Aktuar
Median $168K
Data Scientist
Median $109K

Forretningsanalytiker
Median $100K
Produktdesigner
Median $70K
Dataanalytiker
$161K
Human Resources
$54.3K
IT-teknolog
Median $100K
Produktleder
$149K
Projektleder
$111K
Løsningsarkitekt
$265K

Data Arkitekt

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Blue Cross Blue Shield Association er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $265,320. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blue Cross Blue Shield Association er $109,000.

