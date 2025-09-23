Virksomhedsoversigt
Autodesk
Autodesk
Autodesk Teknisk Skribent Lønninger

Den gennemsnitlige Teknisk Skribent samlede kompensation in Canada hos Autodesk spænder fra CA$151K til CA$215K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$173K - CA$202K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

CA$225K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

Andre ressourcer