Software Ingeniør kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $138K pr. year for Grade 8 til $430K pr. year for Grade 15. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $166K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
Grade 8(Entry Level)
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
Grade 9
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
Grade 10
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
Grade 11
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Autodesk in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $430,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Software Ingeniør rollen in United States er $160,600.

Andre ressourcer