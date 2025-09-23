Software Ingeniør kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $138K pr. year for Grade 8 til $430K pr. year for Grade 15. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $166K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
