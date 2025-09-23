Virksomhedsoversigt
Autodesk
Autodesk IT-teknolog Lønninger

Den gennemsnitlige IT-teknolog kompensationspakke hos Autodesk udgør i alt $185K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
Total per år
$185K
Niveau
hidden
Grundløn
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
Bonus
$14.7K
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos Autodesk?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en IT-teknolog hos Autodesk ligger på en årlig samlet kompensation på $275,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for IT-teknolog rollen er $185,033.

