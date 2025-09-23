Data Scientist kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $160K pr. year for P2 til $192K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $150K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
