Virksomhedsoversigt
Aurora Solar
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder Lønninger

Aurora Solar Produktleder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in United States hos Aurora Solar udgør i alt $227K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora Solar's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Aurora Solar
Senior Product Manager
hidden
Total per år
$227K
Niveau
-
Grundløn
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Bonus
$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Aurora Solar?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Aurora Solar er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktleder hos Aurora Solar in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $365,926. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora Solar for Produktleder rollen in United States er $189,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Aurora Solar

Relaterede virksomheder

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer