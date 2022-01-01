Change
← Virksomhedsoversigt
Astranis
Arbejder du her?
Gør krav på din virksomhed
Oversigt
Lønninger
Goder
Jobs
Ny
Chat
Astranis Goder
Tilføj goder
Sammenlign
Forsikring, sundhed og velvære
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
Employee Assistance Program
Hjem
Remote Work
Økonomi og pension
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Transport
Transport allowance
Andet
Donation Match
Vis data som tabel
Astranis Frynsegoder og fordele
Gode
Beskrivelse
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
