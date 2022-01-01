Virksomhedsoversigt
Astranis
Astranis Lønninger

Astranis's løn spænder fra $121,762 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $225,400 for en Juridisk i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Astranis. Sidst opdateret: 8/30/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $213K
Maskiningeniør
Median $122K
Hardware Ingeniør
Median $140K

Rekrutterer
Median $155K
Teknisk Programleder
Median $165K
Juridisk
$225K
Salgsingeniør
$139K
Venturekapitalist
$201K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Astranis er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Astranis er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $225,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Astranis er $160,000.

