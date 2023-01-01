Virksomhedskatalog
Anthropic
Anthropic Lønninger

Anthropics løninterval spænder fra $311,933 i total kompensation årligt for en Marketing i den nedre ende til $642,600 for en Forretningsdrift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Anthropic. Sidst opdateret: 8/21/2025

$160K

Softwareingeniør
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Forretningsdrift
$643K
IT-specialist
$322K

Marketing
$312K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Anthropic er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Anthropic er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $642,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Anthropic er $525,821.

