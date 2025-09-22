Virksomhedsoversigt
Amperity
Amperity Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in United States hos Amperity udgør i alt $179K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Amperity's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Total per år
$179K
Niveau
-
Grundløn
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Amperity?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Option

Hos Amperity er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Amperity in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $182,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Amperity for Dataanalytiker rollen in United States er $179,000.

