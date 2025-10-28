Virksomhedsoversigt
ALTEN
ALTEN Softwareingeniør Lønninger

Softwareingeniør kompensation in Italy hos ALTEN spænder fra €26.8K pr. year for Software Engineer I til €35.7K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Italy udgør i alt €29.6K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ALTEN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Hvad er karriereniveauerne hos ALTEN?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos ALTEN in Italy ligger på en årlig samlet kompensation på €35,701. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ALTEN for Softwareingeniør rollen in Italy er €29,580.

